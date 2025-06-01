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Виллы в Kastoria, Греция

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1 объект найдено
Вилла в дим Кастория, Греция
Вилла
дим Кастория, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$456,011
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Параметры недвижимости в Kastoria, Греция

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