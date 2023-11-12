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Таунхаусы в Кастория, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Polyneri, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Polyneri, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€300,000

Параметры недвижимости в Кастория, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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