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Земельные участки в Кастория, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Votani, Греция
Земельные участки 1 комната
Votani, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в северной Греции. На территории с возможно…
€400,000
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