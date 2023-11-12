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Коммерческая недвижимость в Кастория, Греция

отели
3
4 объекта найдено
Отель 1 комната в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната
Prosvoro, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 219 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже отельный комплекс площадью 3 219 квадратных метров с 96 кроватями.Оте…
€1,05 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Prosvoro, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
В районе Северной Греции, в 10 км. от горнолыжного курорта продаётся гостиница, которая сост…
€340,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Chloi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Chloi, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 407 м²
Количество этажей 1
Продается семи этажное здание в историческом районе шубного городка Касторья. Здание состоит…
€1,20 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Panorama, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Panorama, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Продается 50% гостиничного бизнеса в центральной Греции. Трехэтажная гостиница общей площадь…
€300,000
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