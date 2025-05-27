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Виллы в периферийной единице Кастория, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в дим Кастория, Греция
Вилла
дим Кастория, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$455,876
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Вилла в Chloi, Греция
Вилла
Chloi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
$307,716
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Параметры недвижимости в периферийной единице Кастория, Греция

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