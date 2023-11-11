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Земельные участки в периферийная единица Кастория, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в периферия Западная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Западная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в северной Греции. На территории с возможно…
€490,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ampelokipi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ampelokipi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в северной Греции. На территории с возможно…
€490,000
Realting.com
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