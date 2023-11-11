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Коттеджи в периферийная единица Кастория, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Maniaki, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Maniaki, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€330,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Polykarpi, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Polykarpi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 189 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€95,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в дим Кастория, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
дим Кастория, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€400,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
€157,500
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chloi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chloi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€230,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Lavdas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Lavdas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€640,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кастория, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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