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Жильё в Kastelli Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Minoa Pediados, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Minoa Pediados, Греция
Число комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Предлагаются на продажу две независимые квартиры в Кастелли Педиадос.Они расположены в очень…
$97,112
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Kastelli Municipal Unit, Греция

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