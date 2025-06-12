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Квартиры с видом на горы в Kassopaia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Катаволос, Греция
Квартира 4 комнаты
Катаволос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$194,159
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kassopaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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