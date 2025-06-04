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Таунхаусы с видом на море в Касандрии, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Касандрия, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$558,775
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Таунхаус 3 комнаты в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$396,622
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Касандрия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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