Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Касандрия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Касандрии, Греция

виллы
19
коттеджи
11
таунхаусы
7
3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Касандрия, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$585,220
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Касандрия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$351,132
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Касандрия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$327,723
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти