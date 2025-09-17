Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на горы в Касандрии, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$643,742
Вилла 7 комнат в Касандрия, Греция
Вилла 7 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$877,831
Таунхаус 5 комнат в Касандрия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$351,132
