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Коттеджи с видом на горы в Касандрии, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$574,059
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Grekodom Development
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