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Аренда вилл на сутки в Kassandra Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла с выходом к идеальному пляжу прямо с участка в Kassandra Municipality, Греция
Вилла с выходом к идеальному пляжу прямо с участка
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Вилла на Кассандре 📍 Калифея/Криопиги, с выходом к идеальному пляжу 🏖️ прямо с участка. 6…
$460
за сутки
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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