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Офисы в Kassandra Municipal Unit, Греция

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коммерческая недвижимость
38
отели
27
инвестиционная недвижимость
8
1 объект найдено
Офис 210 м² в Неа-Фокея, Греция
Офис 210 м²
Неа-Фокея, Греция
Площадь 210 м²
Уникальная коммерческая недвижимость доступна в сердце Неа Фокеа, Халкидики. Недвижимость им…
$546,074
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Агентство
Halkidiki Properties
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