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Таунхаусы с видом на море в Каристос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Грампия, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Грампия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 4
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пяты…
$325,881
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