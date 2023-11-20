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Земельные участки в Каристос, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином в Грампия, Греция
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Грампия, Греция
Площадь 850 м²
€90,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Мили, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мили, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 28000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
€1,40 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Грампия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Грампия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 116000 кв.м. на острове Эвия. Участок расположен в посе…
€800,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Каристос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каристос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в котором есть возможность построить 360 кв.м расположен в районе Каристос
€85,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Мили, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мили, Греция
Комнаты 1
Площадь 42 000 м²
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Эвия, в муниципалитете Каристос
€300,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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