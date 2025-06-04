Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Каристос
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Каристосе, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Каристос, Греция
Квартира 4 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объ…
$341,304
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти