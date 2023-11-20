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Квартиры в Каристос, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Грампия, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Грампия, Греция
Комнаты 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
€327,000
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