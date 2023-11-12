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Таунхаусы в Карица, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
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