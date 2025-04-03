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Коттеджи с видом на горы в Карица, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Platanakia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Platanakia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$88,718
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Коттедж 8 комнат в Nea Efesos, Греция
Коттедж 8 комнат
Nea Efesos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$167,944
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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