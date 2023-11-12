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Коммерческая недвижимость в Карица, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
Продается коммерческое здание площадью 306 кв.м., в городе Катерини. Здание располагает мага…
€250,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Продается пятиэтажное здание общей площадью 525 кв.м. Здание находится в столице региона Оли…
€500,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается торговое помещение на центральной площади города Катерини. Помещение владеет общей…
€580,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение состоящее из магазина на первом этаже площадью 150 кв.м. и …
€100,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 289 кв.м. недалеко от центра города Катерини. Обье…
€180,000
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