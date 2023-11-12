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Квартиры в Карица, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€194,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€194,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€138,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€123,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€128,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€128,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€122,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€150,000
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