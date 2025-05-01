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Виллы с видом на море в Кардии, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Кардия, Греция
Вилла 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$448,810
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Кардия, Греция
Вилла 1 комната
Кардия, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
$5,22 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 9 комнат в Кардия, Греция
Вилла 9 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$730,620
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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