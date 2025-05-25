Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Кардия
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Кардии, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$260,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$417,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти