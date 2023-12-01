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Виллы в Kantanos - Selinos Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Sklavopoula, Греция
Вилла 1 комната
Sklavopoula, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
€910,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Kantanos - Selinos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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