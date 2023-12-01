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Земельные участки в Kantanos - Selinos Municipality, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Koundoura, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Koundoura, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 185000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
€2,90 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Палеохора, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Палеохора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€397,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Палеохора, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Палеохора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€1,07 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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