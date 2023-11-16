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Земельные участки в Каливия-Торику, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 128 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€685,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Площадь 7 700 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€570,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 23688 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
€6,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 397 кв.м. в Аттике. На территории колодец,…
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neos Kouvaras, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neos Kouvaras, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 957 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в районе Лагониси, или "Заячий остров",уникальном тихом прибрежном пригоро…
€96,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 850 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы, на …
€861,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, земе…
€620,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в городке Маркопуло, на самом центральном проспекте городка
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеКаливия Торику
€130,000
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