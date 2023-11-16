Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Каливия-Торику
  5. Квартиры

Квартиры в Каливия-Торику, Греция

двухкомнатные
6
трехкомнатные
12
Квартира В архив
Очистить
18 объектов найдено
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Lagonisi ДЛЯ ПРОДАЖИ Maisonette 3 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комн…
€420,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 2 WC Раз…
€360,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Lagonisi ДЛЯ ПРОДАЖИ Maisonette 2 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комн…
€300,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Раз…
€260,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Код: 1185 - Lagonisi SOLD Maisonette общей площадью 119 кв.м. 2 уровни. Состоит из 2 Спальни…
€260,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
ID: 1184 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette общей площадью 130 кв.м. 2 уровн…
€270,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
ID: 1182 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет общей площадью 108 кв.м. 2 уровня.…
€260,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комната…
€330,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
ID: 1179 - Lagonisi Продается недавно построенный Maisonette общей площадью 157 кв.м. 2 уров…
€380,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
ID: 1178 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
€250,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
ID: 1177 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет общей площадью 118 кв.м в роскошно…
€290,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
ID: 1174 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
€350,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
ID: 1173 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
€250,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
ID: 1172 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный мезонет в комплексе роскошных резиденций об…
€250,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ID: 1171 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет в комплексе роскошных резиденций в…
€270,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
ID: 1168 - Lagonissi SOLD Maisonette в роскошном жилом комплексе Леонитика с прекрасным видо…
€255,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€150,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€257,000
Realting.com
Перейти