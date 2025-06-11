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Отели в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 600 м² в Municipality of Saronikos, Греция
Отель 1 600 м²
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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