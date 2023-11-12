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Земельные участки в периферийная единица Калимнос, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки в Livadia, Греция
Земельные участки
Livadia, Греция
Площадь 9 239 м²
ID: 1314- ASTYPALEA-Mesa Vathy Area Продается участок на набережной площадью 9,239 кв.м., по…
€800,000
Земельные участки в Липси, Греция
Земельные участки
Липси, Греция
Площадь 2 392 м²
Ссылка: 1136 - Продается земельный участок Липси 2392 кв.м. ПОДХОДИТ ДЛЯ АПАРТАМЕНТОВ ДЛЯ Эр…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Grigos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Grigos, Греция
Комнаты 1
Площадь 16 135 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16135 кв.м. на островах Додеканес. На территории с возм…
€4,50 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Arginonta, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Arginonta, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на островах Додеканес. На территории подведе…
€680,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Телендос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Телендос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 688 кв.м. на островах Додеканес. Имеет вид на море. Зем…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Grigos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Grigos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Патмос.Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной…
€1,000,000
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