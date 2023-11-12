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Коттеджи в периферийная единица Калимнос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с Spalni в Камбос, Греция
Коттедж 1 спальня с Spalni
Камбос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на островах Додеканес. Коттедж со…
€190,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Калимнос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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