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Жилье в периферийной единице Калимнос, Греция

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1 объект найдено
Дом 2 спальни в Аналипси, Греция
Дом 2 спальни
Аналипси, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
В красивой Астипалее, на острове Эгейского моря, рай на земле, этот великолепный дом с видом…
$277,402
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Параметры недвижимости в периферийной единице Калимнос, Греция

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