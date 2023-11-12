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Жильё в периферийная единица Калимнос, Греция

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с Spalni в Grigos, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Grigos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 1458 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, вилла общей площадью 240 кв.м, 2 уровня Патмос…
€2,00 млн
Коттедж 1 спальня с Spalni в Камбос, Греция
Коттедж 1 спальня с Spalni
Камбос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на островах Додеканес. Коттедж со…
€190,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Калимнос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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