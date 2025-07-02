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Таунхаусы с видом на море в Каллитеа, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$294,938
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Таунхаус 7 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$494,075
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$267,382
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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