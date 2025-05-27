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Таунхаусы с видом на горы в Каллитеа, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 7 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$443,591
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Таунхаус 4 комнаты в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$231,905
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Kallithea, Греция
Таунхаус 1 комната
Kallithea, Греция
Число комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$100,579
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$195,571
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 232 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$195,571
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Агентство
Grekodom Development
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