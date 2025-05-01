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Коттеджи с видом на море в Каллитеа, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$1,47 млн
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Коттедж 14 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 14 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 670 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 670 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$313,123
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$333,998
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Kallithea, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$277,636
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Grekodom Development
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