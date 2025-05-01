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Коттеджи с видом на горы в Каллитеа, Греция

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12 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Kallithea, Греция
Коттедж 1 комната
Kallithea, Греция
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$106,167
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Коттедж 4 комнаты в Kallithea, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$315,105
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Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
$365,310
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Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 229 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$333,998
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Коттедж 5 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 5 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
$391,142
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Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$313,123
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Коттедж 8 комнат в Каллитеа, Греция
Коттедж 8 комнат
Каллитеа, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$313,123
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Коттедж 7 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$333,998
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Коттедж 3 комнаты в Kallithea, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$245,861
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Коттедж 11 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 11 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$577,271
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Коттедж 4 комнаты в Kallithea, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
$266,155
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Коттедж 3 комнаты в Kallithea, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$277,636
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