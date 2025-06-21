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Коттеджи в Kallithea Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Месайо, Греция
Коттедж 5 комнат
Месайо, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$460,858
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Kallithea Municipal Unit, Греция

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