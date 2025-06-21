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Отели в Kallithea Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 4 390 м² в Neochorouda, Греция
Отель 4 390 м²
Neochorouda, Греция
Число комнат 1
Площадь 4 390 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4390 кв.м. с 109 номерами.Недвижимость …
$2,53 млн
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Grekodom Development
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