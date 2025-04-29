Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Калаврита
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Калаврита, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
$285,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти