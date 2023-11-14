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Земельные участки в Каламбака, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Каламбака, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Каламбака, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 790 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1790 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
€330,000
Realting.com
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