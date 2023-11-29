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Земельные участки в периферийная единица Итака, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Lefki, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lefki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7318 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный в…
€420,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Vathy, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Vathy, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 580 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Vathy, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Vathy, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
€750,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Vathy, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Vathy, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Итака на западном побережье в районе Аэтос. Остров Итака - оди…
€150,000
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Агентство
Grekodom Development
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Realting.com
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