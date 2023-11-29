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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Итака, Греция

1 объект найдено
Отель 12 спален с furnishings в Vathy, Греция
Отель 12 спален с furnishings
Vathy, Греция
Комнаты 12
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 320 кв.м на Ионических островах. Отель расположен на 1уровне. Первы…
€450,000
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Grekodom Development
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