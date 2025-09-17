Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Itanos Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Itanos Municipal Unit, Греция

Вилла 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается бунгало вилла площадью 70 кв.м. с частным земельным участком площадью 1.500 кв.м. …
$408,088
