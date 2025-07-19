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Виллы в Itanos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается бунгало вилла площадью 70 кв.м. с частным земельным участком площадью 1.500 кв.м. …
$407,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Itanos Municipal Unit, Греция

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