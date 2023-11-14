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Таунхаусы в Истиея, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты с furnishings в Неа Синасос, Греция
Таунхаус 3 комнаты с furnishings
Неа Синасос, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продаются дома в комплексе, расположенном на о. Эвия. 8 домов площадью 80 кв.м каждый состоя…
€120,000
Realting.com
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