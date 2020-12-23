О программе
Получите вид на жительство Греции через покупку недвижимости всего за 3 месяца.
На сегодняшний день Греция возглавляет список европейских стран с наиболее лояльными условиями получения вида на жительство за инвестиции. «Greece Golden Visa Programme» - это самый быстрый и недорогой способ получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе путем покупки недвижимости в Греции.
Greece Golden Visa Programme (Золотая Виза Греции) — самая популярная программа получения вида на жительство в Европе. Вы гарантированно получите ВНЖ спустя 2-4 месяца после покупки недвижимости и подачи заявки на получение ВНЖ. Данный вид на жительство не предоставляет доступ к рынку труда, но дает возможность выступать в статусе учредителя юридического лица и работодателя.
Действующая государственная программа предоставляет гражданам третьих стран (не входящих в Европейский Союз) право получения ВНЖ по упрощенной процедуре, помогает реализовать планы по интеграции в европейское сообщество в кратчайшие сроки и создать «запасной аэродром».
Основные преимущества: въезд в страну даже при закрытых границах для туристов, бессрочное проживание на территории Греции, возможность получения европейского гражданства, безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны и многие другие страны. В отличие от других видов ВНЖ, при продлении данного вида ВНЖ не учитывается срок вашего пребывания на территории Греции.
Подробное описание программы ВНЖ по ссылке https://hpr.gr/goldenvisa.php
Почему “Золотая виза Греции” так актуальна?
- Небольшая сумма инвестиций. Греческая «Золотая виза» считается наиболее выгодной, поскольку размер требуемых инвестиций меньше по сравнению с другими европейскими программами. Ключевым основанием для ее получения является покупка одного или нескольких жилых или коммерческих объектов недвижимости в Греции на сумму от 250.000€.
- Доступная недвижимость. Греция привлекательна своими относительно невысокими ценами на европейскую недвижимость. Например, стоимость недвижимости в Салониках составляет в среднем 1.500€ м², на Халкидиках - 1.700€ м² за объекты на вторичном рынке жилья и менее 3.000€ м² за объекты в новострое. При этом арендная плата высока, как и в Европе.
- Возможность покупать дистанционно. Ранее для оформления ВНЖ инвестору необходимо было минимум дважды приезжать в Грецию: для выбора и покупки недвижимости и для сдачи биометрических данных. Теперь же согласно статье 155 Закона 4764/2020от 23.12.2020,заинтересованные лица могут приобрести недвижимость и подать заявление на получение вида на жительство дистанционно по доверенности без личного присутствия. Заинтересованным лицам необходимо приехать в Грецию только для сдачи биометрических данных (дактилоскопии) в течение одного года с момента подачи заявки на получение ВНЖ.
- Наличие банковского счета не обязательно. Для получения ВНЖ в Греции и подписания договора купли-продажи недвижимости наличие банковского счета в греческом банке у инвестора не обязательно. По условиям программы инвестор обязан оплатить стоимость покупки недвижимости со своего личного банковского счета (не обязательно греческого) на личный счет продавца. Данная возможность упрощает процедуру и избавляет от необходимости легализации средств. В случае открытия счета в греческом банке и накопления на нем средств банк вправе запросить у заинтересованного лица документы, подтверждающие происхождение средств.
- Ваши инвестиции приносят доход. Краткосрочная аренда купленного объекта генерирует дополнительный доход инвестору и приносит примерно 4-5% годовых. Долгосрочная аренда приносит чуть меньше - около 3%-4% годовых, но при этом с ней меньше забот. Чтобы официально получать доход от недвижимости и оплачивать счета за содержание объектов, инвестору необходимо открыть счёт в греческом банке.
- ВНЖ получает вся семья. Инвестор и его семья получают 5-летний вид на жительство, который дает право непрерывного пребывания на территории Греции и действителен до тех пор, пока приобретенная недвижимость остается в собственности инвестора. По данной программе ВНЖ могут получить: заявитель, его супруг/супруга, дети обоих супругов возрастом до 21 года, включая детей от предыдущих браков (в этом случае дети должны иметь статус усыновленных) и родителей обоих супругов. По истечению 5 лет необходимо продлить срок действия документов. Данная процедура выполняется юристом без Вашего личного присутствия.
- Дети от 21 года получают ВНЖ. Дети, которые участвуют в программе «Золотая виза» Греции, получают трехлетний независимый статус ВНЖ с правом на работу (Αυτοτελής Άδεια Παραμονής ή την Άδεια Εργασίας) по достижению ими 21 года. Единственное требование – наличие вида на жительство на момент исполнения 21 года.
- Пожизненный статус ВНЖ. Срок действия ВНЖ продолжается до тех пор, пока недвижимость остается в собственности инвестора. В случае ее продажи вид на жительство аннулируется. Исключение составляет одновременная покупка новой недвижимости. По прошествии нескольких лет можно получить гражданство и продать недвижимость.
- Возможность получить гражданство. Заявку на получение паспорта гражданина Греции можно подать через 12 лет после выдачи первого ВНЖ, главное условие – ежегодный срок пребывания в стране должен составить не менее 183 дней на протяжении 12 лет. Для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание языка, истории и географии Греции.
- Постоянное проживание в Греции не требуется. Программой не предусмотрены требования в отношении минимального срока проживания в стране для получения или продления ВНЖ, в отличие от Испании или Португалии, где инвестор обязан ежегодно находиться в стране по крайней мере одну неделю.
- Отсутствие дополнительных налогов. ВНЖ Греции не дает инвестору статус налогового резидента, если он проживает в стране менее 183 дней в год. Помимо этого, в Греции есть возможность стать налоговым резидентом и платить фиксированный налог на доходы за рубежом.
- Простой пакет документов для ВНЖ. Правительство Греции не требует специфических документов для получения ВНЖ, достаточно стандартного пакета: паспорт, медицинская страховка, оплата пошлины, свидетельство о рождении с апостилем, нотариальный договор о владении имуществом на территории Греции и справка о регистрации в Реестре имущественных прав.
- Что можно купить на сумму инвестиции? Как говорилось выше, средняя цена за квадратный метр в Греции пока не высокая. На формирование цены влияют многие факторы: расположение, состояние здания, удаленность от моря и т.д. Исходя их нашего опыта на эту сумму возможно приобрести таунхаус в городе или в курортной зоне, новую квартиру в фешенебельном районе, две квартиры либо три студии на рынке вторичного жилья.
- Вы получите ВНЖ в течении 2 месяцев. Вы гарантированно получите ВНЖ спустя 2-4 месяца после покупки недвижимости и подачи соответствующей заявки. Если Вы лично присутствуете при подаче юристом документов на ВНЖ и сдаете отпечатки пальцев, то Вы сразу получаете т.н. «голубую справку», которая дает вам право на безвизовый въезд в страну, а через 1-2 месяца юрист уже без вашего присутствия получает Ваши карты ВНЖ. При подаче документов без сдачи биометрии Вам необходимо запланировать приезд в Грецию, сдать отпечатки пальцев и через 10 дней получить карты ВНЖ. Данную процедуру можно совместить с отдыхом у моря.
Преимущества
Срок получения
от 3 месяцев
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Греция, Италия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Швеция, Лихтенштейн
Дополнительные расходы
|— Расходы на покупку объекта стоимость 250.000 евро составят около 19.500€.
— Расходы на оформление ВНЖ на 2 взрослых и 2 детей около 6.000€ .
|25000.00 EUR
Требования к заявителю
— Возраст — от 18 лет;
— Нерезидет ЕС.
Получить ВНЖ могут следующие лица:
— Заявитель\инвестор c легальным доходом;
— Супруг/супруга заявителя;
— Дети инвестора возрастом до 21 года;
— Дети супруги инвестора возрастом до 21 года;
— Родители инвестора и супруги.
Документы
— Паспорта и действующие визы.
— Паспорта и действующие визы.
Этапы получения программы
Предварительная консультация
от 1 месяца
#1 шаг. Предварительная консультация. Мы созваниваемся с Вами (Zoom, WhatsApp), обсуждаем Ваши цели, задачи и сроки их реализации, информируем о ходе процесса на всех этапах от покупки недвижимости до получения самого ВНЖ. Определяем критерии объекта и делаем подборку. Далее подписываем договор о предоставлении услуг.
Выбор объекта для покупки
от 1 месяца
#2 шаг. Выбор объекта для покупки. Организовываем оффлайн или онлайн просмотры объектов. Определяемся с объектом. Проводим встречу с юристом, получаем налоговый номер ИНН и, если необходимо, открываем счет в банке. Вы оформляете доверенность на имя юриста для подготовки договора купли-продажи, подачи документов на ВНЖ и других юридических действий. Если процедура проходит дистанционно, то наш юрист отправляет Вам текст доверенности на русском языке, которую Вам необходимо будет подписать и заверить у Вашего нотариуса, апостилировать и отправить нам в Грецию.
Подготовка договора купли-продажи
от 1 месяца
#3 шаг. Подготовка договора купли-продажи. Ваш юрист запрашивает у продавца весь необходимый пакет документов, осуществляет сбор справок, проводит юридическую проверку объекта недвижимости, чтобы убедиться в отсутствии нарушений, обременений и задолженностей перед государственными службами и частными лицами. После проверки Вы вносите задаток за объект. Далее нотариус составляет договор купли-продажи объекта недвижимости, после подписания которого (собственноручно либо через Вашего юриста по доверенности) следует его регистрация в Кадастровой палате Греции.
Подготовка документов на получение ВНЖ и подача заявки
от 1 месяца
#4 шаг. Подготовка документов на получение ВНЖ и подача заявки. Сбор документов для оформления ВНЖ. Подача документов на ВНЖ, получение «голубой справки». Также необходимо предоставить копии страниц паспорта, страховой полис, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и фотографии каждого члена семьи, которого инвестор планирует вписать в ВНЖ.
Получение вида на жительство
от 1 месяца
#5 шаг. Получение вида на жительство. Запланированный прилет в Грецию всех заявителей для сдачи биометрических данных и получения ВНЖ. Детям до 6 лет сдавать отпечатки пальцев не требуется. Через несколько недель миграционная служба выдает ВНЖ, получить который инвестор может самостоятельно или через юриста, при этом наличие оригиналов паспортов и «голубой справки» обязательно.
Права и обязанности после получения
— Не требуется знать местный язык (Греческий).
— Важно, что власти не предъявляют требование по проживанию в Греции.
— Во время подачи или после одобрения заявки нужно будет посетить Грецию для сдачи биометрических данных и получения паспорта.
— Пожизненный вид на жительство для всей семьи на весь период владения объектом
— Высокий уровень социальной и политической безопасности в стране
— Возможность формирования пакета из нескольких объектов разной стоимости
— Возможность переезда в Грецию и создания «запасного аэродрома»
— Безвизовый или упрощенный въезд во все страны Шенгенской зоны
— Минимальная сумма инвестиций по сравнению с подобными программами стран ЕС
— Отсутствие требований к условиям и срокам проживания и знанию греческого языка
— Пребывание менее 183 дней в году не приводит к налоговых обязательствам
— Бесплатная первая медицинская помощь и образование в школах и ВУЗах
— Возможность получить паспорт ЕС, двойное гражданство разрешено
— Упрощенная процедура получения виз в США, Англию, Канаду, Австралию
— Легальный вывод и хранение капитала в твердой валюте европейских стран
— Возможность обмена купленного жилья на другой аналогичный объект
— Возможность покупки недвижимости и получения ВНЖ дистанционно
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