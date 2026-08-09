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Виллы в периферийной единице Иматия, Греция

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Верия
14
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14 объектов найдено
Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Площадь 350 м²
Продается вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. У объ…
$1,12 млн
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$968,181
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Площадь 1 168 м²
Продаются две виллы на красивом участке площадью 11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы нах…
$2,60 млн
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TekceTekce
Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 610 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$767,461
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$765,518
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Площадь 580 м²
Продается вилла класса люкс в тихом районе Плагиари, общей площадью 580 кв.м. Вилла располо…
$1,26 млн
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 12
Площадь 900 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 343 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$767,461
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$531,319
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Площадь 1 700 м²
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
$6,28 млн
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$767,461
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Вилла в Верия, Греция
Вилла
Верия, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…
$826,496
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 327 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 327 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одной кладовой. …
$501,801
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 7
Площадь 610 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$678,907
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Параметры недвижимости в периферийной единице Иматия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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