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Земельные участки в периферийная единица Иматия, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Rahi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Rahi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2750 кв.м. в северной Греции. На территори…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Верия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Верия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2920 кв.м. в северной Греции. На территории подведена в…
€280,000
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