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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Иматия, Греция

Верия
8
Alexandria Municipality
4
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4 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Верия, Греция
Коттедж 5 комнат
Верия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 310 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 2…
$678,433
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Коттедж 4 комнаты в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
$187,874
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Makrochori, Греция
Коттедж 4 комнаты
Makrochori, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
$156,561
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Лефкопетра, Греция
Коттедж 5 комнат
Лефкопетра, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$136,049
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Иматия, Греция

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